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Каринэ Хабирова на празднике в Бирске рассказала о главной традиции своей семьи

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество
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Каринэ Хабирова на празднике в Бирске рассказала о главной традиции своей семьи

День семьи, любви и верности нужен всем нам, чтобы рассказать нашим детям о семейных ценностях, о семьях, которые достойны уважения и подражания. Об этом в интервью журналистам рассказала супруга руководителя Башкортостана Каринэ Хабирова, сообщает сайт Newsbash.ru.

По ее словам, Бирск стал местом проведения семейного фестиваля не случайно.

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«Это русский, православный город, где сохранились храмы, где свято чтут традиции. Сама соборная площадь – место, где нужно проводить семейные праздники, праздники добра, то, что зарождает традиции на будущее», — сказала Каринэ Хабирова.
В семье Хабировых есть и свои традиции.
«Самая основная традиция – это собираться всей нашей большой семьей, которая у нас есть. Семья – это не только ведь муж с женой и детьми, это бабушки, дедушки, тети, дяди. Они все члены огромной семьи. Желание всех увидеть, всем подарить тепло, искренне всех порадовать – это основная наша семейная традиция», — отметила супруга руководителя Башкортостана.
По словам Каринэ Хабировой, ее супруг — надежная опора и защитник семьи, который в то же время дома является добрым, нежным, любящим мужем и отцом.
«Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и любовь, забота и уважение друг к другу – это самое важное», — отметила Каринэ Хабирова.
Супруга руководителя Башкортостана сегодня также посетила Свято-Троицкий кафедральный собор, где поклонилась мощам святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Их привезли из храма Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
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