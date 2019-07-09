В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы
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Предстоящий 2020 год в России станет Годом памяти и славы. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы», - говорится в документе.Организацией Года памяти и славы займется российский организационный комитет «Победа». Координировать работу оргкомитета будет глава администрации президента Антон Вайно.
В течение месяца правительство должно утвердить план основных мероприятий.
Указ вступил в силу со дня подписания — 8 июля.
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