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Отдел опеки заинтересовался историей голодающей бабушки из поселка Максимовка

Добавлено: 09.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Отдел опеки заинтересовался историей голодающей бабушки из поселка Максимовка

Столичные власти навестили женщину, которая сегодня стала героем всех республиканских СМИ. Ранее молодая уфимка рассказала в социальных сетях историю про 84-летнюю женщину, которая просила на улице милостыню. Бабушка жаловалась: ей совсем нечего есть, а денег у нее нет, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сотрудники отдела опеки Калининского района наведались сегодня на улицу Мезенцева в поселок Максимовка. Выяснилось, что бабушку зовут Антонина Кочкина, она действительно проживает здесь, с ней вместе живет родной сын, который с детства является инвалидом по слуху. Почтальон опровергла слова бабушки о том, что внучка иногда не приносит ей пенсию. Все выплаты пожилая получает регулярно.

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Внучка Анастасия живет отдельно, но постоянно навещает пожилую женщину, покупает ей продукты. Бабушка оказалась на улице из-за проблем со здоровьем. Ее медицинский диагноз будет уточнен на обследовании.

Ранее жительница Уфы пожаловалась прохожим, что вместо обычной еды ей приходится питаться одуванчиками. История вызвала большой резонанс в социальных сетях, после чего к пенсионерке пришли домой представители районной администрации. Сейчас к женщине будет постоянно прикреплен социальный работник.
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