В Башкирии дан старт конкурсу «Трезвое село 2019 года»

На днях в Доме Правительства РБ прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса «Трезвое село 2019 года». Под председательством исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ленары Ивановой члены оргкомитета обсуждали критерии и правила стартующего буквально через неделю конкурса, который по сути призван стать образом жизни в деревнях и селах-участниках как минимум на ближайшие пять месяцев, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как отметила Ленара Хакимовна, чтобы конкурс состоялся и желающих в нем участвовать было как можно больше, нужны четкие и понятные правила и интересные призы. Рассказывая об архитектуре проекта, Эльвира Аиткулова, заместитель Председателя Госсобрания-Курултая РБ, озвучила размер сертификатов поощрения победителей республиканского конкурса «Трезвое село 2019 года». Итак, населенный пункт-победитель, он же по решению взыскательных экспертов самый трезвый в республике, получит 500 тысяч рублей. Деревня, занявшая второе место, будет поощрена сертификатом в размере 250 тысяч и за третье место - 150 тысяч рублей. Эти деньги можно будет направить на развитие села, а именно, ремонт социальных, культурно-досуговых и оздоровительных учреждений, приобретение и установку детских или спортивных площадок, благоустройство территории либо на другие цели по согласованию с оргкомитетом.

Проходить конкурс будет в два этапа. С 15 июля по 31 августа муниципальные образования выявят победителей районного этапа, а с 1 сентября 30 ноября участники будут оспаривать статус самого трезвого села республики.

Как было отмечено в ходе заседания, опыт проведения такого конкурса уже имеется: пионерами в этом деле является союз общественных объединений «Всемирный курултай башкир». В переформатировании общественного сознания и культивировании трезвого образа жизни организаторы намерены прибегнуть к помощи лидеров мнения, сельского актива, чиновников, журналистов – словом всех, кто способен помочь людям отказаться от суррогатных радостей и обратить взор к радостям настоящим.

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