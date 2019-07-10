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Один из федеральных каналов заплатил 1 млн рублей мужу Луизы Хайруллиной за участие в ток-шоу

Добавлено: 10.07.19
Просмотров: 47
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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Один из федеральных каналов заплатил 1 млн рублей мужу Луизы Хайруллиной за участие в ток-шоу

Муж Луизы Хайруллиной обошелся "федералам" в 1 миллион рублей. Такую сумму заплатил один из телеканалов за то, чтобы мужчина прибыл в Москву и рассказал обо всех обстоятельствах ограбления банка в Салавате. В эфире передачи Марат Хайруллин хочет сделать громкое заявление, сообщает сайт Newsbash.ru.

Стала известна сумма вознаграждения, которую получит Марат Хайруллин за участие в передаче на одном из федеральных телеканалов. Как пояснил общественник Азамат Галин, речь идет об 1 миллионе рублей. За такие деньги Марат Хайруллин в срочном порядке отправился в Москву, пока в Салавате его разыскивали полицейские, так как мужчина должен был явиться к ним по повестке. О каком телеканале идет речь точно неизвестно. Ранее bash.news сообщал о том, что съемки тематических передач должны были идти как на "России", так и на Первом канале.

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В студии Хайруллин должен был рассказать все подробности скандальной истории. Муж Луизы ранее уже признался общественникам, что сам просил свою жену выносить деньги из банка, чтобы он в дальнейшем пускал их в оборот на брокерских ставках. Зачастую он проигрывал, однако вера в лучшее не давала ему покоя, а Луиза верила его обещаниям. Через федеральный телеканал он хотел попросить зрителей со всей страны собрать необходимую для погашения долга сумму. Марат надеется, что после этого его супругу отпустят.

Пользователи социальных сетей не верят Марату и считают, что он держит всех вокруг за дураков. Если верить словам Марата Хайруллина, его супруга все это время на протяжении нескольких лет каким-то неведомым образом умудрялась выносить из банка деньги, а это уже само по себе - фантастика. Всем известно о том, что каждый банк проводит вечером инкассацию. Не заметить пропажу такой огромной суммы невозможно.

Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.

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