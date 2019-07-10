Один из федеральных каналов заплатил 1 млн рублей мужу Луизы Хайруллиной за участие в ток-шоу
Муж Луизы Хайруллиной обошелся "федералам" в 1 миллион рублей. Такую сумму заплатил один из телеканалов за то, чтобы мужчина прибыл в Москву и рассказал обо всех обстоятельствах ограбления банка в Салавате. В эфире передачи Марат Хайруллин хочет сделать громкое заявление, сообщает сайт Newsbash.ru.
Стала известна сумма вознаграждения, которую получит Марат Хайруллин за участие в передаче на одном из федеральных телеканалов. Как пояснил общественник Азамат Галин, речь идет об 1 миллионе рублей. За такие деньги Марат Хайруллин в срочном порядке отправился в Москву, пока в Салавате его разыскивали полицейские, так как мужчина должен был явиться к ним по повестке. О каком телеканале идет речь точно неизвестно. Ранее bash.news сообщал о том, что съемки тематических передач должны были идти как на "России", так и на Первом канале.
Пользователи социальных сетей не верят Марату и считают, что он держит всех вокруг за дураков. Если верить словам Марата Хайруллина, его супруга все это время на протяжении нескольких лет каким-то неведомым образом умудрялась выносить из банка деньги, а это уже само по себе - фантастика. Всем известно о том, что каждый банк проводит вечером инкассацию. Не заметить пропажу такой огромной суммы невозможно.
Напомним, Луизу Хайруллину из Салавата разыскивали по всей стране и за ее пределами. Женщина была задержана на съёмной квартире в соседнем Татарстане. Сейчас Хайруллина помещена в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение и растрата в особо крупном размере». Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы.