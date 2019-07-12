В Туймазинском районе сдали в эксплуатацию мост через реку Бишинды

В Туймазинском районе открыт мост через реку Бишинды на региональной дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии, срок сдачи моста по контракту — в октябре. Реконструкция началась в январе текущего года. Сдать объект в эксплуатацию раньше позволили круглосуточная работа подрядчиков и использование современной техники. Новый мост будет служить не менее 25 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.





Собственно реконструкция 35-метрового моста завершена, ведутся благоустроительные работы: покраска перильных ограждений, приведение в порядок обочин и откосов дороги. Генподрядчиком объекта выступил мостотряд №30 ЗАО «Уралмостострой», построивший новый Затонский мост в Уфе. Полностью изношенный старый железобетонный мост был демонтирован. Новый собрали из железобетонных свай, объединенных монолитными ригелями.

«В этом году на региональных и межмуниципальных дорогах реконструируют и построят 12 мостов протяженностью 582 погонных метров. На эти цели республиканский бюджет выделил 850 млн рублей. Ремонт ведется на 13 мостах общей протяженностью 1,3 км, финансирование выделено в размере 190 млн рублей», — сообщил замруководителя по федеральным программам Управления дорожного хозяйства РБ Азамат Таепов.

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Новые и реконструируемые объекты расположены в Дюртюлинском, Краснокамском, Баймакском, Туймазинском, Белебеевском, Мечетлинском, Иглинском, Уфимском, Бакалинском, Бирском, Мишкинском и Илишевском районах, уточнили в Управлении дорожного хозяйства РБ.