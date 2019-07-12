В Туймазинском районе сдали в эксплуатацию мост через реку Бишинды
В Туймазинском районе открыт мост через реку Бишинды на региональной дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии, срок сдачи моста по контракту — в октябре. Реконструкция началась в январе текущего года. Сдать объект в эксплуатацию раньше позволили круглосуточная работа подрядчиков и использование современной техники. Новый мост будет служить не менее 25 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.
Собственно реконструкция 35-метрового моста завершена, ведутся благоустроительные работы: покраска перильных ограждений, приведение в порядок обочин и откосов дороги. Генподрядчиком объекта выступил мостотряд №30 ЗАО «Уралмостострой», построивший новый Затонский мост в Уфе. Полностью изношенный старый железобетонный мост был демонтирован. Новый собрали из железобетонных свай, объединенных монолитными ригелями.