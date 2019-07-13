В Башкирии создана лаборатория по искусственному осеменению медоносных пчёл
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В научно-экспериментальной станции по пчеловодству «Архангельская» создана лаборатория по искусственному осеменению медоносных пчёл, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сделано это для сохранения и воспроизводства ценнейшего генофонда башкирской пчелы, отмечают в головном предприятии — ГБУ Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.
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— Особенности размножения медоносных пчел, обеспечивающие сохранение их как вида, затрудняют контроль за спариванием маток и трутней, – говорит гендиректор ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов. — Известно, что спаривание маток с трутнями происходит в воздухе на высоте 30–50 м над землей в радиусе до 15 км от пасеки. Другая особенность заключается в том, что пчелиная матка спаривается не с одним, а несколькими трутнями (полиандрия), которые спариваясь один раз с маткой, погибают, поэтому возможность подбора родительских пар практически отсутствует.Внедрение в селекционную практику метода искусственного осеменения открывает большие возможности в пчеловодстве. Этот метод является основным при разведении пород и линий пчел в чистоте, выведении новых линий и типов пчел. Матки, полученные таким способом, имеют высокие показатели яйценоскости и качественный расплод, и начинают откладку яиц в среднем на 4–5 дней раньше, чем их сородичи полученные естественным способом. К тому же оплодотворение осуществляется вне зависимости от погодных условий. В ГБУ БНИЦ отмечают, что пчелиные семьи с такими матками продуктивнее и устойчивее к болезням.
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