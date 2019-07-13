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На счет Луизы Хайруллиной в банке стали поступать средства от благотворителей

Добавлено: 13.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Салават
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На счет Луизы Хайруллиной в банке стали поступать средства от благотворителей

Ранее на передаче "Пусть говорят" с просьбой о помощи выступил Марат Хайруллин, супруг Луизы. По прибытию в Уфу его поместили под домашний арест, сообщает сайт Newsbash.ru.

План сработал, но только отчасти. Марат Хайруллин, признавшись в эфире "Пусть говорят" в том, что сам просил Луизу Хайруллину из Салавата похищать денежные средства из банка, попросил всю страну помочь ему расплатиться с банком. В социальных сетях такая просьба мужчина вызвала откровенную ненависть: многих возмутило, что при такой глупой и неправдоподобной версии у мужчины хватает смелости просить помощи.

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Но, как это обычно бывает, добрые люди все-таки нашлись. Общественники, которые ранее оформили доверенность на банковскую карту Луизы, сообщили: на счет стали поступать деньги. Сейчас их немного, чуть больше 2000 рублей, но вполне вероятно, что это только начало. Те, кто сочувствует Луизе и Марату, объясняют свое беспокойство их дочерьми. Деньги кидают под эгидой "девочкам нужна поддержка".

Напомним, Марат Хайруллин после задержания его супруги в Казани выступил в Москве на передаче "Пусть говорят". Он рассказал, что страдает игроманией, а свою жену несколько лет подряд просил выносить частями деньги из отделения банка, в котором она работала. Женщина выполняла его просьбы, заменяя настоящие деньги на "билеты банка приколов". Когда в кассе остался последний миллион, они забрали все средства и скрылись. Спустя 38 дней их задержали на съемной квартире в столице Татарстана.
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