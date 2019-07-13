На счет Луизы Хайруллиной в банке стали поступать средства от благотворителей
Комментарии (0)
Загрузка...
Ранее на передаче "Пусть говорят" с просьбой о помощи выступил Марат Хайруллин, супруг Луизы. По прибытию в Уфу его поместили под домашний арест, сообщает сайт Newsbash.ru.
План сработал, но только отчасти. Марат Хайруллин, признавшись в эфире "Пусть говорят" в том, что сам просил Луизу Хайруллину из Салавата похищать денежные средства из банка, попросил всю страну помочь ему расплатиться с банком. В социальных сетях такая просьба мужчина вызвала откровенную ненависть: многих возмутило, что при такой глупой и неправдоподобной версии у мужчины хватает смелости просить помощи.
Читайте также:Муж Луизы Марат Хайруллин рассказал всю правду о похищении 25 млн рублей из банка в Салавате
Напомним, Марат Хайруллин после задержания его супруги в Казани выступил в Москве на передаче "Пусть говорят". Он рассказал, что страдает игроманией, а свою жену несколько лет подряд просил выносить частями деньги из отделения банка, в котором она работала. Женщина выполняла его просьбы, заменяя настоящие деньги на "билеты банка приколов". Когда в кассе остался последний миллион, они забрали все средства и скрылись. Спустя 38 дней их задержали на съемной квартире в столице Татарстана.
Читайте также
Происшествия
Марат Хайруллин надеется, что россияне помогут вернуть семье деньги в банк
Общество
Муж кассирши Луизы Марат Хайруллин выступил на ток-шоу «Пусть говорят»
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал в программе «Пусть говорят», почему они с женой похитили именно 25 млн рублей
Общество
Один из федеральных каналов заплатил 1 млн рублей мужу Луизы Хайруллиной за участие в ток-шоу
Происшествия
На двух федеральных каналах снимут ток-шоу про кассира Луизу Хайруллину
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, что заставлял жену красть деньги из банка
Происшествия
Мужа кассира Луизы Хайруллиной Марата освободили из-под стражи после допроса
Происшествия
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы