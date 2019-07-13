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Рыбалка в Уфе: список мест, где можно бесплатно порыбачить

Добавлено: 13.07.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Рыбалка в Уфе: список мест, где можно бесплатно порыбачить

Лето – лучшее время для рыбалки в Уфе. И если опытные рыбаки знают прикормленные точки, новичкам бывает трудно найти место для рыбалки недалеко от города. Мы подготовили подборку мест, где можно бесплатно порыбачить

Река Уфимка
Порыбачить можно возле Дудкинской переправы. Здесь ловят окуня, жереха и даже щуку. Доезжаем до остановки ВДНХ и спускаемся вниз пешком или на фуникулере.

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Река Дема
Популярно среди рыбаков место на Деме рядом с садами и детским лагерем. Ловят щуку, окуня, карася, леща, жереха. Нужно ехать по объездной дороге трассы Р-240 и повернуть направо после остановки «СНТ «Автомобилист».

Река Белая
Место известно как третья пристань. Водятся щука, окунь, подлещик, карась, плотва, жерех. Ехать по улице Пугачева и повернуть на Бельскую улицу недалеко от «Ленты».

Озеро Ольховое
Здесь можно поймать леща, щуку и сорожку. Для начала нужно доехать до Михайловки, а потом до 119-го конезавода.

Озеро Черное
Находится недалеко от Зинино и Нагаево. Если ехать вдоль железнодорожных путей, выедете прямиком к водоему. Ловится окунь, карп и щука.

Озеро Архимандритское
Популярное место для ловли окуня, щуки и карася. Нужно ехать по трассе Уфа – Аэропорт через Мелькомбинат.

Озеро Ломоносовское (оно же Сосновое)
Располагается около села Алексеевка. Едем по одноименному шоссе до самого конца. Водятся караси, окуни, щуки и лещи.

Теплое
Находится в черте города. Доезжаем до «Райского берега» в Инорсе и идем пешком к воде. Ловят ершей и окуней.

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