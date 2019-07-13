Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
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Правительство России утвердило календарь праздников на следующий год. Всего в 2020 году россияне будут отдыхать 118 дней, сообщает сайт Newsbash.ru.
В 2020 году нерабочими днями объявлены: - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января - Новый год и Рождество. 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому эти выходные перенесели на первомайские праздники.- 22, 23 и 24 февраля – День защитника Отечества (суббота, воскресенье, понедельник).
- 7, 8 и 9 марта - Международный женский день (суббота, воскресенье, понедельник).
- 1, 2, 3, 4 и 5 мая - День труда (пятница, суббота, воскресенье, а также понедельник и вторник за счет новогодних каникул).
- 9, 10 и 11 мая – День Победы (суббота, воскресенье и понедельник).
- 12, 13 и 14 мая – День Росси (пятница, суббота и воскресенье).
- 4 ноября – День народного единства (среда).
Добавим, что Башкирия также будет отдыхать в Курбан Байрам (в июле) и Ураза Байрам (в мае). Точные даты пока не утверждены.
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