В деревне Иштуган Мелеузовского района прошёл фестиваль ловли раков | видео
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В деревне Иштуган Мелеузовского района прошёл фестиваль ловли раков. В республику приехали гости из Индии, Канады, Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга. Участников угощали национальными блюдами и мёдом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, повара показали, как правильно готовить раков. На одной из площадок была размещена деревенская улица с коровами и козами. А все желающие могли делать ставки в рачьих бегах.
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