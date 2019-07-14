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В деревне Иштуган Мелеузовского района прошёл фестиваль ловли раков | видео

Добавлено: 14.07.19
Просмотров: 25
Рубрика: Общество
Теги: Мелеузовский район
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В деревне Иштуган Мелеузовского района прошёл фестиваль ловли раков | видео

В деревне Иштуган Мелеузовского района прошёл фестиваль ловли раков. В республику приехали гости из Индии, Канады, Санкт-Петербурга, Ярославля и Екатеринбурга. Участников угощали национальными блюдами и мёдом, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Подведение итогов состоится ночью. Раки – это ночные обитатели, и улов проверяется после наступления темноты. Ну а в течение дня гостям предлагали поучаствовать в различных мастер-классах.

Так, повара показали, как правильно готовить раков. На одной из площадок была размещена деревенская улица с коровами и козами. А все желающие могли делать ставки в рачьих бегах.
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