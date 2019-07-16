В Буздякском районе открыли памятник ВДВ

В Буздякском районе открыли памятник десантникам имени Василия Маргелова, который внес большой вклад в развитие воздушно-десантных войск России. В рамках торжественного мероприятия школьники вступили в ряды юнармейцев, боевые приемы продемонстрировали спецназовцы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Василий Маргелов олицетворяет целую эпоху развития и становления воздушно-десантных войск. Именно он стоял у истоков создания элитного подразделения. Не случайно ВДВ расшифровывают как «Войска дяди Васи». На открытие памятника в Буздякский район приехали ветераны, солдаты запаса и местные жители.

«По приходе из армии в голове носились мысли поставить памятник, чтобы второго августа, в день ВДВ, было куда идти возложить цветы, чтить и вспоминать тех, кто рядом с нами, и тех, кого не было».

«Сыновей готовлю тоже к службе, они у меня занимаются спортом, утром на зарядку выходят. Вот старший сын уже с 5 лет занимается футболом, уже год отходил».

«Буквально неделю тому назад завершился весенний призыв в нашей республике. Определенная категория призывников ушла на укомплектование воздушно-десантных войск. Республика всегда была на высоте по вопросам укомплектования наших вооруженных сил. Особенно ребят, которые по инициативе рвутся».

Радмир Алимбеков на открытие мемориала приехали всей семьей. Служил в Ульяновске в десантно-штурмовой бригаде, затем ушел в запас массовым сержантом. На сегодняшний день работает в администрации района в отделе спорта. Вместе с женой воспитывает двух сыновей. По словам десантника, дети пойдут по стопам отца.Башкортостан лидирует в укомплектования военно-воздушных войск России. Сотни призывников мечтают служить в рядах крылатой пехоты. Но отбор пройти не так просто из-за большого потока желающих.Ежегодно из Буздякского района на службу в воздушно-десантные войска отправляют десятки солдат. Булат Иргизов и Ильдус Ибатуллин в 2015 году служили в Омске. Они стали свидетелями страшной трагедии, жили напротив той самой злополучной казармы. Тогда под завалами погибли 24 солдата, пятеро из которых были уроженцами Башкортостана. Для тех, кто остался в живых, эта стела как память о погибших сослуживцах.

Булат Иргизов:



«Сегодняшний день для меня очень волнительный. Это, конечно же, прежде всего память о бате Маргелове Василии Филипповиче, но и также для меня память о тех ребятх, которые погибли в этом разрушении».

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В рамках праздника ряды юнармейцев пополнили восемь школьников. Они торжественно произнесли клятву на верность Родине. А вот гвоздем программы стало выступление подразделения спецназа. Бойцы продемонстрировали боевые приемы и доказали, что наши солдаты могут голыми руками погнуть железо и даже вбить гвоздь в сковороду.Автор: Айгуль Резяпова