Представительница из Дуванского района стала лучшей на Международном конкурсе косарей

VIII Международный Турнир косарей прошел в поселке Арти Свердловской области. Участие в нем приняли более 80 участников из нескольких регионов России, а также Франции, Черногории, Украины, Словакии, Таджикистана и Армении, сообщает сайт Newsbash.ru.





Республику Башкортостан представляла команда из Дуванского района — Ильгам Басыров, Татьяна Щербинина, Анастасия Скороходова и Светлана Серебренникова.

Мужчины состязались в покосе 100-метровой полосы, а женщины – 50-метровой. Победителей оценивали по нескольким критериям — время, затраченное на покос, длина скошенной травы и народные наряды косарей.В соревновательной косьбе среди женщин победителем конкурса «Краса полей» стала представительница Башкортостана – Анастасия Скороходова.

Справка:

Уникальный турнир косарей в свердловском поселке прошел 8-й год подряд. Это яркое и зрелищное мероприятие, призванное возродить такие традиционные ценности, как трудолюбие, мастерство, семейственность. В этот день также работала ярмарка, специалисты Артинского завода провели мастер-классы для желающих постигнуть премудрости подготовки косы к работе и самого процесса косьбы. Соревнования проходили на базе Артинского завода, который уже более 200 лет является единственным в стране производителем сельскохозяйственных кос и серпов.

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