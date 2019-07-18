В Кушнаренковском районе приставы силой забрали у отца дочь | видео

Настоящая семейная драма разыгралась в Кушнаренковском районе. У местного жителя силой отобрали дочь. Ситуация непростая. После развода родителей суд оставил девочку с матерью, несмотря на желание ребёнка жить с отцом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Появление людей в форме на узкой улочке села не могло ни привлечь внимание местных жителей. Кто-то из соседей одинокого мужчины с дочкой, то ли из любопытства, то ли пытаясь заступиться за него, нажал на кнопку записи мобильного. Судя по кадрам, приставы настроены серьёзно. По решению суда ребенок должен быть вместе с матерью. Но душераздирающие крики девочки явно говорят о ее нежелании переезда.

Через несколько секунд в битву, а по-другому всё происходящее и не назовёшь, соседи вмешались уже активно. На записи видно, как девочку буквально разрывают на части. Мать вместе с подругами, которых она позвала на подмогу, тянут ребёнка за ноги. Местные жители, кажется, вообще особо не вникая в то, кто прав здесь, а кто виноват, всеми силами удерживают 9-летнюю Яну. После непродолжительного в прямом смысле слова боя школьницу всё-таки сажают в машину. А приставам и полицейским остаётся уже только успокаивать разбушевавшуюся толпу.После 13 лет брака отец и мать Яны, у которой, кстати, есть ещё и старший брат, развелись. Наталья Шематонова рассказывает, терпеть мужа тирана у неё уже не было сил — и пил, и бил… Собрав вещи и забрав детей, она уехала к своим родителям. Но вскоре, подгадав удобный момент, бывший супруг выкрал дочь, вспоминает женщина. Вот только сама девочка, кажется, до сих пор не может определиться с кем лучше. И вроде маму любит, и с папой всегда было интересно.А вспоминая тот день, когда родители с криками её делили, Яна снова начинает плакать. Мать девочки уверена — бывший муж постоянно настраивал их общую дочь против родной матери.А вот отец девочки заявляет — вдвоём с дочерью больше года они жили вместе и дружно. Причем это был выбор самой Яны. И ничего плохого про свою бывшую жену он, якобы, вслух при ребёнке никогда не говорил.

И пока родители, несмотря на решение суда, так и не могут договориться, девочка слишком сильно переживает. Поэтому Наталья уже точно решила — пора обращаться за помощью к психологу. Ну, а Борис тем временем сдаваться не собирается и обещал сделать всё возможное, чтобы видеться с дочкой регулярно. Но пока все попытки наладить связь с бывшей супругой тщетны — на его звонки она просто не отвечает.

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