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В Башкирии родителям детей-инвалидов начнут выдавать денежные сертификаты на реабилитацию

Добавлено: 18.07.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии родителям детей-инвалидов начнут выдавать денежные сертификаты на реабилитацию

В Башкирии начнут выделять денежные сертификаты родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Известно, что новшество должно помочь особенным детям с реабилитацией и лечением. На одного ребенка планируется выделить 42,8 тысяч рублей. Сами сертификаты можно будет использовать в санатории и медицинском центре, сообщает сайт Newsbash.ru.

На инициативу из бюджета республики выделили 63 миллиона рублей. Кроме того, по мнению врио Главы Башкирии, сертификаты должны помочь не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и развитию местному бизнесу.

В Башкирии на реабилитацию детей-инвалидов будут выдаваться сертификаты

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В Башкирии на реабилитацию детей-инвалидов будут выдаваться сертификаты
— К сожалению, более шести тысяч наших особенных детишек не имели возможности получать реабилитацию, сейчас у них она появляется. По поручению руководителя республики выдача сертификатов начнется 1 сентября, — рассказала вице-премьер Правительства Башкирии Ленара Иванова.

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