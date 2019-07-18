В Башкирии родителям детей-инвалидов начнут выдавать денежные сертификаты на реабилитацию
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В Башкирии начнут выделять денежные сертификаты родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Известно, что новшество должно помочь особенным детям с реабилитацией и лечением. На одного ребенка планируется выделить 42,8 тысяч рублей. Сами сертификаты можно будет использовать в санатории и медицинском центре, сообщает сайт Newsbash.ru.
На инициативу из бюджета республики выделили 63 миллиона рублей. Кроме того, по мнению врио Главы Башкирии, сертификаты должны помочь не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и развитию местному бизнесу.
— К сожалению, более шести тысяч наших особенных детишек не имели возможности получать реабилитацию, сейчас у них она появляется. По поручению руководителя республики выдача сертификатов начнется 1 сентября, — рассказала вице-премьер Правительства Башкирии Ленара Иванова.
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