В Уфе пройдет ярмарка для садоводов и фермеров "Ягодное лукошко"

В субботу, 20 июля, в Уфе пройдет ярмарка "Ягодное лукошко". На ярмарку приглашаются все желающие. В ярмарке выходного дня примут участие фермерские хозяйства и садоводы, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Более того, на ярмарке можно будет приобрести свежие овощи, фрукты, зелень, мед. Продажа мяса, колбасных изделий, молока и молочной продукции строго запрещена из-за жары.Ярмарка будет проходить по адресу: улица Рихарда Зорге, 41. Время проведения: с 10:00 до 16:00.Фото: Интернет.