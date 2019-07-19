В Уфе пройдет ярмарка для садоводов и фермеров "Ягодное лукошко"
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В субботу, 20 июля, в Уфе пройдет ярмарка "Ягодное лукошко". На ярмарку приглашаются все желающие. В ярмарке выходного дня примут участие фермерские хозяйства и садоводы, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Ярмарка будет проходить по адресу: улица Рихарда Зорге, 41. Время проведения: с 10:00 до 16:00.
Фото: Интернет.
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