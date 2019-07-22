Как пополнить и узнать баланс транспортной карты "Алга"
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С 1 июля в Башкирии ввели безналичную форму оплаты проезда в общественном транспорте с помощью единой транспортной карты «Алга», сообщает сайт Newsbash.ru.
Главное преимущество этой карты в том, что по ней проезд на всех видах общественного транспорта, в том числе на частных маршрутках, дешевле. То есть если раньше пассажиры платили 25 рублей за проезд, то сейчас моугт платить 20. Однако на сегодняшний день терминалы для обслуживания ЕТК появились не во всех маршрутках, поэтому некоторые уфимцы пользуются случаем и умудряются проехаться бесплатно.
На днях Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству пояснил, как можно узнать баланс ЕТК «Алга». Сделать это можно несколькими способами:
- В мобильном приложении «Транспортная карта» – Золотая корона, для чего нужно сначала скачать приложение на смартфон в Play Mapket или App Store;
- В личном кабинете на сайте технологического партнера – компании «Золотая Корона». Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав адрес электронной почты.
- Позвонив в контакт-центр по телефону 8-800-347-11-11. Остаток на счете сообщат по номеру карты.
Отметим, что в кассовых пунктах ГУП «Башавтотранс» местные жители могут обменять свои старые транспортные карты на карту «Алга». Полный список пунктов можно посмотреть здесь.
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