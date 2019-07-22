Башкирия в 2018 году стала лидером по числу самоубийств среди полицейскмх

Башкирия в 2018 году стала лидером по числу известных самоубийств среди сотрудников полиции, сообщает «Медуза». На регион, по данным открытых источников, пришлось 10 из 50 таких случаев в России. Официальной статистики о таких инцидентах нет. На втором месте находится Московская область, где известно о четырех суицидах среди полицейских, сообщает сайт Newsbash.ru.





Официально в МВД по Башкирии объясняли волну самоубийств среди сотрудников семейно-бытовыми или личными проблемами, отмечает издание, но в неофициальных беседах бывшие и нынешние полицейские рассказали о нездоровой ситуации в коллективах, где готовы «стучать» на коллег ради повышения или премии, о ненормированном рабочем днем, о дефиците кадров, в результате чего нагрузка на сотрудников возрастает, о том, что начальство требует выполнять план по раскрытию преступлений и другим показателям, а также о том, что сотрудников заставляют ездить на оперативные мероприятия на собственных автомобилях, оплачивать бензин и даже покупать за свой счет форму и шариковые ручки.

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Нагрузка на полицейских выросла в том числе из-за желания руководства МВД (министерством руководит Роман Деев) «побыстрее перебраться на работу в Москву», отмечает «Медуза».В министерстве озабочены проблемой суицидов, внедрили дополнительную проверку психологического состояния сотрудников, но рядовые полицейские не уверены в эффективности этой меры, сообщает издание.