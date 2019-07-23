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Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ

Добавлено: 23.07.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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Муж Луизы Марат Хайруллин пытался заработать на местных СМИ

На передаче "Пусть говорят" стали известны любопытные подробности по делу Луизы Хайруллиной. По данным башкирских журналистов, по возвращению в Уфу Марат Хайруллин пытался заработать и на местных СМИ. При этом мужчина находился под домашним арестом, сообщает сайт Newsbash.ru.

Во время нового эфира "Пусть говорят", который во второй раз посвятили истории Луизы Хайруллиной, вскрылись любопытные факты. В частности, оказалось, что Марат Хайруллин уже после первого эфира передачи пытался еще раз "продать" себя журналистам. При этом мужчину интересовала возможность заработка на общении с репортерами.

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По словам журналистов из Башкирии, которые присутствовали на передаче, Марат сначала позвонил только на один телеканал, но разговора не получилось. К вечеру стало известно, что мужчина звонил еще по нескольким СМИ, чтобы “продать” свое эксклюзивное интервью. В студии “Пусть говорят” предположили, что таким образом мужчина пытался собрать деньги на то, чтобы покрыть ущерб перед банком.

Напомним, 27 мая по версии следствия Луиза Хайруллина вынесла из банка, в котором работала, около 25 миллионов рублей и исчезла вместе с мужем и детьми. Их найдут спустя 38 дней в Казани. Луиза будет молчать, а Марат расскажет историю о своей игромании, о том, что сам лично просил Луизу воровать деньги из банка на протяжении полутора лет. Эта версия сразу разобьется о суровую реальность: проверки в банке идут довольно часто, исчезновение денег заметили бы максимум через пару месяцев.

Марат Хайруллин даже поехал на передачу «Пусть говорят», в которой попросил жителей страны помочь его семье деньгами. Адвокаты Луизы открыли счет для сбора средств. Казалось, им никто не поверит, но понемногу счет стал пополняться. Все бы так и шло, если бы Марат не рассказал правду: озвучить эту версию и поехать на «Пусть говорят» его вынудила защита Луизы. Он отметил, что на самом деле не знает, где находятся похищенные деньги.

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