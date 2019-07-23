В Дуванском районе ликвидировали несанкционированную свалку размером в 1 гектар

В Дуванском районе полным ходом идет борьба с несанкционированными свалками. Так, вчера специалисты регионального Минэкологии ликвидировали площадку размером в один гектар, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кроме того, сообщается, что ранее убрали еще три помойки. На месте убранных свалок превели техническую рекультивацию земли и в начале осени планируется посадить молодой лес.

— Проводится работа по информированию населения с целью предупреждения возникновения стихийных свалок, — рассказали в пресс-службе регионального Министерства экологии и природопользования.

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Но на этом работа специалистов не заканчивается. В территории обнаружены еще 16 незаконных свалок и твердых коммунальных отходов. Ими эксперты займутся в ближайшее время. На их месте также планируется создать лесной массив.