В Башкирии традиционный Журфест-2019 пройдет в Кармаскалинском районе
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«Журфест-2019» пройдет 27 июля у деревни Таусенгир Кармаскалинского района Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Узнай свою республику!» — так звучит в этом году тема ежегодного журналистского фестиваля. Мероприятие будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан и Дню работников печати и информации РБ.
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В мероприятии примут участие представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий разных форм собственности, телевидения, радио и интернет-сообщества.
Начало мероприятия в 11.00.
Организатором праздника, который проходит в виде журналистского сабантуя, выступает Союз журналистов Башкортостана. Для участия в фестивале необходимо направить заявку на электронный адрес Союза журналистов РБ: journalist-rb@yandex.ru с указанием наименования СМИ, ФИО участников и контактных данных.
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