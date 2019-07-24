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В Башкирии традиционный Журфест-2019 пройдет в Кармаскалинском районе

Добавлено: 24.07.19
Просмотров: 31
Рубрика: Общество
Теги: Кармаскалинский район
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В Башкирии традиционный Журфест-2019 пройдет в Кармаскалинском районе

«Журфест-2019» пройдет 27 июля у деревни Таусенгир Кармаскалинского района Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Узнай свою республику!» — так звучит в этом году тема ежегодного журналистского фестиваля. Мероприятие будет посвящено 100-летию Республики Башкортостан и Дню работников печати и информации РБ.

В Кармаскалинском районе пройдет Журфест-2019

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В Кармаскалинском районе пройдет Журфест-2019
Гости праздника смогут увидеть выступления участников фестиваля конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы», по завершении которой для всех желающих проведут мастер-классы. Будет также организована дегустация национальных блюд.

В мероприятии примут участие представители федеральных, республиканских, районных и городских изданий разных форм собственности, телевидения, радио и интернет-сообщества.

Начало мероприятия в 11.00.

Организатором праздника, который проходит в виде журналистского сабантуя, выступает Союз журналистов Башкортостана. Для участия в фестивале необходимо направить заявку на электронный адрес Союза журналистов РБ: journalist-rb@yandex.ru с указанием наименования СМИ, ФИО участников и контактных данных.

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