Дочерей Луизы Хайруллиной отправили в санаторий: пережить стресс им помогут психологи
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Дочерей скандальной известной четы Хайруллиных отправили в санаторий. Об этом сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Милану Скоробогатову, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, Луиза Хайруллина прославилась на всю страну тем, что украла из кассы банка крупную сумму, после чего скрылась вместе с мужем и двумя дочерьми. Семью долго искали, но все же поймали недавно – оказалось, что они снимали квартиру в Казани.
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