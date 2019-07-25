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Дочерей Луизы Хайруллиной отправили в санаторий: пережить стресс им помогут психологи

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 123
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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Дочерей Луизы Хайруллиной отправили в санаторий: пережить стресс им помогут психологи

Дочерей скандальной известной четы Хайруллиных отправили в санаторий. Об этом сообщает «Медиакорсеть» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Милану Скоробогатову, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, Луиза Хайруллина прославилась на всю страну тем, что украла из кассы банка крупную сумму, после чего скрылась вместе с мужем и двумя дочерьми. Семью долго искали, но все же поймали недавно – оказалось, что они снимали квартиру в Казани.

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Скоробогатова сообщила, что дети пережили стресс, и теперь им помогают психологи. По ее словам, в санатории они живут полноценной жизнью и им оказывают необходимую помощь. 1 сентября девочки пойдут в школу вместе со своими сверстниками. Милана Скоробогатова рассчитывает, что у окружающих их людей хватит такта, чтобы не задавать им ненужных вопросов и не вспоминать эту историю.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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