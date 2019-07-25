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С 1 августа картой "Алга" могут воспользоваться жители Стерлитамака и Салавата

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество
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С 1 августа картой "Алга" могут воспользоваться жители Стерлитамака и Салавата

Еще в двух городах Башкирии начнет действовать транспортная карта «Алга». Как сообщили в Госкомитете РБ по транспорту, новой картой смогут пользоваться жители Стерлитамака и Салавата уже с 1 августа. Стоимость карты составит 50 рублей. Все льготы будут действовать, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Напомним, с 1 июля в Уфе действует единая транспортная карта «Алга». Проект реализуется по поручению врио Главы региона Радия Хабирова.

Однако пока в Уфе возникают некоторые проблемы с новой картой. Уфимцы отмечают трудности с приобретением и использованием единой карты, а также с ее пополнением.
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