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Минтруда РФ намерено сделать программу материнского капитала бессрочной

Добавлено: 25.07.19
Просмотров: 69
Рубрика: Общество
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Минтруда РФ намерено сделать программу материнского капитала бессрочной

Первый заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко заявил, что ведомство намерено сделать программу материнского капитала бессрочной, передает правительство РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

По словам чиновника, это необходимо в том числе для того, чтобы не допускать задержек выплат, которые были в предыдущем бюджетном цикле.

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Программа действует с 2007 и по Указу президента РФ Владимира Путина была продлена до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей, его можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей либо пенсию матери. Размер материнского капитала в России сегодня составляет 453 тысяч рублей.
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