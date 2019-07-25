Минтруда РФ намерено сделать программу материнского капитала бессрочной
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Первый заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко заявил, что ведомство намерено сделать программу материнского капитала бессрочной, передает правительство РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам чиновника, это необходимо в том числе для того, чтобы не допускать задержек выплат, которые были в предыдущем бюджетном цикле.
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