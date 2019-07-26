Погода на август 2019 года в Башкирии: каким будет последний месяц лета

Ранее синоптики Башкирии сообщали, что в августе на территории Башкирии ожидается пасмурная и прохладная погода. Мол, в середине месяца дневная температура воздуха вовсе опустится до 15 градусов, а ночью похолодает до 8 градусов. Однако сейчас, за неделю до начала нового месяца, прогноз изменился – теплых дней будет больше, а осадков меньше, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщили в МЧС по республике, с конца июля-начала августа на территории Башкирии ожидается резкое похолодание. На протяжении нескольких дней, начиная с 29 июля, температура воздуха резко понизится ночью до +3,+9 градусов, днем до +13,+18 градусов. Это на 5-7 градусов ниже многолетних значений. Также в республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град. Это связано в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы.

Потепление придет 5 августа, когда температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем 24 градуса. Ожидается облачная погода, без осадков. 6 августа пройдет небольшой дождь и немного похолодает до +19 градусов.С 7 августа начнется «пляжная неделя». До 14 числа осадков не ожидается. Эта неделя порадует жителей Башкирии ярким солнцем, а воздух прогреется в среднем до +27 градусов. Ночи тоже будут теплыми - отличное время для прогулок и ночевки в палатке, столбик термометра покажет +15, +14 градусов.Так что у вас еще есть время насладиться летом. Напомним, что в Уфе работают девять пляжей. Три из них расположены в Сипайлово, три в Инорсе, остальные в микрорайонах «Кооперативная поляна», Затон и Дема. Все они открыты с девяти часов утра, в каждой зоне отдыха у водоемов круглосуточно дежурят спасатели. На всех пляжах есть туалет, раздевалки, небольшие кафе, где можно подкрепиться и купить прохладительные напитки. Сотрудники МЧС убедительно просят не купаться в необорудованных местах. Также можно выбраться за город, недалеко от Уфы находятся такие озера, как Аслыкуль, Кандрыкуль, Голубое озеро, реки Инзер и Сим.С 15 августа в республику придут осадки, придется доставать зонты, резиновые сапоги и дождевики. До 21 числа средняя температура воздуха составит +20 градусов днем, а ночью +10. С 22 числа до конца месяца осадков ожидается немного, но последняя неделя лета не порадует жителей региона теплом и солнцем. Погода будет пасмурной, прохладной, средняя температура воздуха ожидается всего +17, +20 градусов.

Не забывайте поглядывать в телефон. МЧС регулярно предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и ураганах, которые могут настигнуть республику в августе.



Отметим, что это всего лишь предварительный прогноз метеорологов, и погода может измениться в любой момент.

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