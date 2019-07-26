Жители Гафурийского района попросили Хабирова разогнать стадо домашних животных

Жители деревни Кулканово попросили врио Главы Башкирии Радия Хабирова разобраться… с местным табуном. В числе многих жалоб, оставленных на его странице в соцсетях, эта вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Должен ли руководитель региона ездить на места коров гонять или у него есть дела поважнее? Но начнем с письма.







«Почему у всех хорошо, а у нас так плохо?! Здравствуйте, Радий Фаритович! — обратилась к Хабирову Разиля Хасанова. — У нас в деревне Кулканово Гафурийского района такая проблема: наша деревня превращается в скотный двор. С мая каждый день около местного Дома культуры можно встретить стадо коров, лошадей, баранов, коз и гусей.



Мы обращались с данной проблемой к главе Саитбабинского сельсовета Сайфуллину Айрату в надежде, что он разберется с этим бардаком, но он проигнорировал наше обращение, даже не приехал к нам в деревню, хотя он депутат от нашей деревни и наделен полномочиями решать проблемы.



Также обратились к главе администрации Гафурийского района Фанзилю Чингизову и услышали такой ответ: чтобы решать эту проблему, нужно много времени. С мая месяца решать этот бардак главе администрации, оказывается, времени не хватает. Вашу фамилию, Радий Фаритович, и слышать не хотят, говорят, что Хабиров к вам в деревню не приедет и не наведёт порядок.



Радий Фаритович, пожалуйста, заставьте работать местных господ оперативно реагировать на обращения жителей деревни и решать проблемы на своём уровне, не доводя до вышестоящих руководителей».

К своему обращению Разиля Хасанова приложила видео, на котором табун коров действительно коротает время в центре деревни. Также сельская жительница прислала фотографию с полным до краев мусорным контейнером и кучами бытового мусора вокруг. В кадре — снова корова. По всей вероятности, в Кулканово крупный рогатый скот на каждом кубическом метре, как кошки и голуби — в городе.Снимок с запущенной помойкой, даже на фоне проблемной в общем-то мусорной реформы, не вызвал сочувствия подписчиков Радия Хабирова.Многие сошлись на том, что при наведении порядка нужно начинать с себя. «Разве чиновники за вас должны ваш мусор собирать? Они его разбрасывали?» — обрушились на даму сограждане. «Порядок будет только тогда, когда каждый житель будет ответственен за место, где он живет». Пользователи писали, что даже если в населенном пункте не хватает контейнеров, жители должны требовать решения вопроса от местной администрации. «Почему бы не пойти к ним всем коллективом и не потребовать решения проблемы?» — вопрошали у обратившейся.Ситуацию с коровами вообще назвали рядовым вопросом. «Кто у вас собственник скота? С него спрашивайте», — советовали Разиле. Кто-то делился своим опытом и рекомендовал установить в Кулканово электрические изгороди, ограничивающие передвижения скота. Однако выяснилось, что ни у местных жителей, ни у администрации денег на электропастухов нет.«Для решения этой проблемы не нужен Радий Фаритович! Если Глава региона будет ездить по всем деревням и разгонять стадо, что тогда будет?!» — возмущались пользователи интернета. «Сами можете решить вопрос с пастухом и стадом! Глава республики должен решать более глобальные вопросы, а не ездить по деревням коров гонять».Справедливости ради заметим, что кулкановцы не призывали Хабирова лично подъезжать на ведомственном джипе к стенам деревенского дома культуры и в буквальном смысле прогонять быков. Речь снова идет о том, что проблемы на местах, пусть и незначительные для большинства граждан, игнорируются местными чиновниками. Люди обращались и в администрацию сельсовета, и в администрацию района, но с ними никто не работает. Правда, после выстрела в соцсетях госпоже Хасановой ответили от имени Администрация Главы РБ, заметив, что ее обращение по поводу благоустройства деревни Кулканово принято во внимание. И тут же прореагировал местный муниципалитет. «Благодарим вас за обращение. Мы выясним все обстоятельства дела и результаты сообщим вам дополнительно», — с уважением написал сотрудник администрации Гафурийского района.



Напомним, что сам Радий Хабиров на оперативных совещаниях в правительстве Башкирии не раз говорил о том, что ему приходится решать многие вопросы в «ручном режиме». И часто это мелкие, бытовые вещи, отвлекающие от важных, насущных проблем, которые и призван решать руководитель региона.

«Да, все правильно. А если местные чиновники, депутат местный не работает с населением, кто должен с кнутом заставлять работать? — подвела итог Разиля Хасанова. — Только глава».

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