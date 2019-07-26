В Уфе появился «Союз Генералов и Адмиралов Республики Башкортостан»
24 июля в Геральдическом зале Дома Государственного Собрания-Курултая Республики прошло первое собрание «Союза Генералов и Адмиралов РБ», сообщает сайт Newsbash.ru.
В региональную общественную организацию содействия патриотическому воспитанию граждан уже вошли 24 представителя российского генералитета, родившиеся в республике или проходившие службу на территории региона. В состав Союза вошли: генерал-майор Владимир Трофимов, генерал-майор внутренней службы Константин Толкачёв, генерал-лейтенант полиции Рафаил Диваев, генерал-майор юстиции Алексей Касьянов, генерал-майор полиции Александр Овчинников, Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Шалыгин, Контр-адмирал Александр Дьяконов, генерал-майор ФСБ Равиль Киреев, генерал-майор полиции Виталий Мартынов, генерал-майор юстиции Виктор Михайлов, генерал-майор полиции Сергей Добряков и другие. Председателем Правления Союза избран генерал-майор полиции Вячеслав Андреев. Учредительное собрание Союза прошло 24 июня 2019 года в Музее Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан.