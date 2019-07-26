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В Уфе появился «Союз Генералов и Адмиралов Республики Башкортостан»

Добавлено: 26.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе появился «Союз Генералов и Адмиралов Республики Башкортостан»

24 июля в Геральдическом зале Дома Государственного Собрания-Курултая Республики прошло первое собрание «Союза Генералов и Адмиралов РБ», сообщает сайт Newsbash.ru.

В региональную общественную организацию содействия патриотическому воспитанию граждан уже вошли 24 представителя российского генералитета, родившиеся в республике или проходившие службу на территории региона. В состав Союза вошли: генерал-майор Владимир Трофимов, генерал-майор внутренней службы Константин Толкачёв, генерал-лейтенант полиции Рафаил Диваев, генерал-майор юстиции Алексей Касьянов, генерал-майор полиции Александр Овчинников, Генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Шалыгин, Контр-адмирал Александр Дьяконов, генерал-майор ФСБ Равиль Киреев, генерал-майор полиции Виталий Мартынов, генерал-майор юстиции Виктор Михайлов, генерал-майор полиции Сергей Добряков и другие. Председателем Правления Союза избран генерал-майор полиции Вячеслав Андреев. Учредительное собрание Союза прошло 24 июня 2019 года в Музее Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. 

На первом собрании генералы обсудили форматы работы и план мероприятий на ближайшее полугодие. Так, уже в ближайшее время под эгидой Союза пройдет футбольный турнир на стадионе «Динамо». На поле встретятся команды Следственного комитета, Прокураторы, МВД и других ведомств. Далее состоятся турнир по боксу на Кубок Союза среди молодежи, «Зарница» на полигоне Зубово и т.д. 
«Решение о создании Союза поддержали представители высших воинских и специальных званий, проходившие службу в нашей республике, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге. Также обязательно будем взаимодействовать с ветеранскими и молодежными организациями Башкортостана», - рассказал Вячеслав Андреев. 
Планируется, что в Союз войдут также действующие Генералы и Адмиралы. В ближайшее время им будут направлены приглашения о вступлении в состав организации.

 

«Список еще значительно пополнится действующими представителями высших воинских и специальных званий. Будем работать совместно, при необходимости делиться опытом с соседними регионами», - резюмировал Рафаил Диваев.
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