В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома. Стали известны их личности. Ими оказались капитан полиции Айрат Батыршин и старший лейтенант полиции Игорь Фатун, сообщает сайт Newsbash.ru.
Cлучай произошел 19 июля. Мужчина ехал со своей женой в роддом. Инспекторы ДПС заметили, что по встречке на большой скорости движется автомобиль Toyota Corolla, и остановили его возле деревни Ишлы.Водитель рассказал, что в салоне машины находится его супруга, у которой начались схватки. Ей было необходимо как можно скорее доехать до больницы. Увидев в салоне беременную женщину, инспекторы не стали составлять протокол.
Сотрудники ДПС не растерялись и предложили свою помощь. Они сопроводили семью до свободного участка дороги. Благодаря этим действиям, женщина родила вовремя и без проблем.
Один из родственников молодой матери:
Оказывается, есть у нас гуманные люди! Спасибо вам, добрые люди, у нас родилась девочка!
Читайте также
Происшествия
В Баймакском районе мужчина жестоко избил собственную мать скалкой
Происшествия
17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка
Происшествия
В Благоварском районе остановили школьный автобус с пьяным водителем
Происшествия
В Баймакском районе в ДТП автобуса и легковушки погиб водитель
Происшествия
Школьников Краснокамского района вез пьяный водитель
Происшествия
В Стерлибашевском районе водитель вез школьников в состоянии алкогольного опьянения
Происшествия
В Аургазинском районе парень решил добраться до своей возлюбленной угнав авто
Общество / Происшествия
В Башкирии пенсионеры побили инспекторов ДПС