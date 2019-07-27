В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома. Стали известны их личности. Ими оказались капитан полиции Айрат Батыршин и старший лейтенант полиции Игорь Фатун, сообщает сайт Newsbash.ru.





Cлучай произошел 19 июля. Мужчина ехал со своей женой в роддом. Инспекторы ДПС заметили, что по встречке на большой скорости движется автомобиль Toyota Corolla, и остановили его возле деревни Ишлы.

Оказывается, есть у нас гуманные люди! Спасибо вам, добрые люди, у нас родилась девочка!

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Водитель рассказал, что в салоне машины находится его супруга, у которой начались схватки. Ей было необходимо как можно скорее доехать до больницы. Увидев в салоне беременную женщину, инспекторы не стали составлять протокол.Сотрудники ДПС не растерялись и предложили свою помощь. Они сопроводили семью до свободного участка дороги. Благодаря этим действиям, женщина родила вовремя и без проблем.