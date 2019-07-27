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В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома

Добавлено: 27.07.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома

В Башкирии инспекторы ДПС помогли роженице добраться до роддома. Стали известны их личности. Ими оказались капитан полиции Айрат Батыршин и старший лейтенант полиции Игорь Фатун, сообщает сайт Newsbash.ru.

Cлучай произошел 19 июля. Мужчина ехал со своей женой в роддом. Инспекторы ДПС заметили, что по встречке на большой скорости движется автомобиль Toyota Corolla, и остановили его возле деревни Ишлы.

Водитель рассказал, что в салоне машины находится его супруга, у которой начались схватки. Ей было необходимо как можно скорее доехать до больницы. Увидев в салоне беременную женщину, инспекторы не стали составлять протокол.

Сотрудники ДПС не растерялись и предложили свою помощь. Они сопроводили семью до свободного участка дороги. Благодаря этим действиям, женщина родила вовремя и без проблем.

Один из родственников молодой матери:
Оказывается, есть у нас гуманные люди! Спасибо вам, добрые люди, у нас родилась девочка! 
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