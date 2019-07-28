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В Кармаскалинском районе прошел фестиваль журналистов "Журфест"-2019

Добавлено: 28.07.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе прошел фестиваль журналистов "Журфест"-2019

В Кармаскалинском районе Башкирии, в деревне Таусенгирово, прошел традиционной ежегодный фестиваль журналистов «Журфест», сообщает сайт Newsbash.ru.

В этом году он проходил под девизом «Узнай свою республику!». На площадке фестиваля были представлены башкирский, татарский, русский, чувашский, мордовский дворики, где девушки в национальных костюмах угощали гостей традиционными блюдами своих кухонь, в том числе такими древними как талкан, курмас, корот и другие. Желающие могли научиться готовить бузу.

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Гости также смогли посмотреть выступления мастеров конно-верховой езды и поупражняться в стрельбе из традиционного лука «Мэргэн уксы».

На фестиваль приехали и спикеры прошедшего накануне Инфорума журналистов, которые остались под впечатлением от увиденного. Как сказала Юлиана Петрова, редактор рубрики «Карьера и менеджмент» газеты «Ведомости», в Башкирии есть масса интересного, идеи для развития туризма «можно грести лопатой», но в той же Москве о Башкирии, об Уфе знают пока мало.

В пресс-центре фестиваля состоялось активное обсуждение журналистами и топ-менеджмента компании «Башнефть-розница» тем, косвенно связанных с развитием внутреннего туризма. Это обустройство заправочных станций удобствами и дополнительными сервисами для проезжающих, и конечно, журналистов интересовала ценовая политика компании. Такие встречи помогают лучше понять друг друга и способствуют более грамотному и осознанному освещению журналистами новостей.
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