Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В День ВМФ матросы и офицеры из Башкирии подарили друг другу арбузы

В День ВМФ матросы и офицеры из Башкирии подарили друг другу арбузы

Добавлено: 28.07.19
Просмотров: 16
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В День ВМФ матросы и офицеры из Башкирии подарили друг другу арбузы

В день ВМФ такой необычной традиции придерживаются матросы и офицеры из Башкортостана. Торжественная часть профессионального праздника прошла в парке Победы у рубки подводной лодки. Собравшиеся возложили цветы и почтили память коллег минутой молчания.

Коляску с малышом по парку Победы катает человек, который в 2013 году защищал российские границы. Артем Летавчук - моряк. Год он прослужил в Калининграде. Принимал участие в учениях, ходил в наряды и на боевые дежурства. При нем произошло, как минимум пять нарушений со стороны соседних государств. 

Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым

Читайте также:

Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
День Военно-Морского Флота матросы и офицеры привыкли отмечать вместе. По традиции, они собрались у рубки подводной лодки в парке Победы. 

Через военно-морской флот прошли больше 37 тысяч уроженцев республики. И 36 человек из них стали адмиралами. Все эти люди преданы и профессии и Родине. Даже находясь в запасе, истинные моряки помнят о сослуживцах.

У башкирских моряков есть необычная традиция. В день профессионального праздника они дарят друг другу арбузы. Это своего рода сигнал всему населению, что плод уже созрел и его можно есть. Отличаются наши ребята и профессиональными качествами. 

Из Башкортостана на флот ежегодно попадает 121 человек. Каждого воспитывают таким образом, чтобы не было стыдно ни за республику, ни за страну.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Политика
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания
Общество
Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания
Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая
Общество
Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая
Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы
Это интересно
Единственный действующий в Башкирии танк Т-34 примет участие в параде Победы
В Караидельском районе появится музей боевой техники
Это интересно
В Караидельском районе появится музей боевой техники
Юнармейцы Кумертау принимают участие в «Зарнице Поволжья-2018»
Спорт
Юнармейцы Кумертау принимают участие в «Зарнице Поволжья-2018»
В Уфе мемориальный комплекс превратился в помойку
Общество
В Уфе мемориальный комплекс превратился в помойку
Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
Общество / Это интересно
Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: