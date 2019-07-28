В День ВМФ матросы и офицеры из Башкирии подарили друг другу арбузы

В день ВМФ такой необычной традиции придерживаются матросы и офицеры из Башкортостана. Торжественная часть профессионального праздника прошла в парке Победы у рубки подводной лодки. Собравшиеся возложили цветы и почтили память коллег минутой молчания.





Коляску с малышом по парку Победы катает человек, который в 2013 году защищал российские границы. Артем Летавчук - моряк. Год он прослужил в Калининграде. Принимал участие в учениях, ходил в наряды и на боевые дежурства. При нем произошло, как минимум пять нарушений со стороны соседних государств.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

День Военно-Морского Флота матросы и офицеры привыкли отмечать вместе. По традиции, они собрались у рубки подводной лодки в парке Победы.Через военно-морской флот прошли больше 37 тысяч уроженцев республики. И 36 человек из них стали адмиралами. Все эти люди преданы и профессии и Родине. Даже находясь в запасе, истинные моряки помнят о сослуживцах.У башкирских моряков есть необычная традиция. В день профессионального праздника они дарят друг другу арбузы. Это своего рода сигнал всему населению, что плод уже созрел и его можно есть. Отличаются наши ребята и профессиональными качествами.Из Башкортостана на флот ежегодно попадает 121 человек. Каждого воспитывают таким образом, чтобы не было стыдно ни за республику, ни за страну.