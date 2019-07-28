В День ВМФ матросы и офицеры из Башкирии подарили друг другу арбузы
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В день ВМФ такой необычной традиции придерживаются матросы и офицеры из Башкортостана. Торжественная часть профессионального праздника прошла в парке Победы у рубки подводной лодки. Собравшиеся возложили цветы и почтили память коллег минутой молчания.
Коляску с малышом по парку Победы катает человек, который в 2013 году защищал российские границы. Артем Летавчук - моряк. Год он прослужил в Калининграде. Принимал участие в учениях, ходил в наряды и на боевые дежурства. При нем произошло, как минимум пять нарушений со стороны соседних государств.
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Через военно-морской флот прошли больше 37 тысяч уроженцев республики. И 36 человек из них стали адмиралами. Все эти люди преданы и профессии и Родине. Даже находясь в запасе, истинные моряки помнят о сослуживцах.
У башкирских моряков есть необычная традиция. В день профессионального праздника они дарят друг другу арбузы. Это своего рода сигнал всему населению, что плод уже созрел и его можно есть. Отличаются наши ребята и профессиональными качествами.
Из Башкортостана на флот ежегодно попадает 121 человек. Каждого воспитывают таким образом, чтобы не было стыдно ни за республику, ни за страну.
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