Более половины россиян не готовы оформить электронный паспорт

Почти 60% россиян не готовы оформить электронный паспорт, поскольку считают такой тип документа ненадежным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВИЦОМ), сообщает сайт Newsbash.ru.





Согласно данным социологов, в России 85% граждан знают о предложении властей выдавать электронные паспорта в ближайшем будущем.

«Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует RT материалы опроса.

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При этом почти треть россиян хотят иметь электронный паспорт.Главным достоинством документа опрошенные называют его универсальность — об этом заявили 11% человек. Еще 8% россиян оценили долговечность паспорта. Столько же отметили его компактность.Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача первых цифровых паспортов начнется уже летом 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей». Эксперимент возьмет старт в Москве. Новые паспорта будут иметь вид пластиковой карточки.