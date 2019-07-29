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Более половины россиян не готовы оформить электронный паспорт

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество
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Более половины россиян не готовы оформить электронный паспорт

Почти 60% россиян не готовы оформить электронный паспорт, поскольку считают такой тип документа ненадежным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВИЦОМ), сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно данным социологов, в России 85% граждан знают о предложении властей выдавать электронные паспорта в ближайшем будущем.

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«Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует RT материалы опроса.
При этом почти треть россиян хотят иметь электронный паспорт.Главным достоинством документа опрошенные называют его универсальность — об этом заявили 11% человек. Еще 8% россиян оценили долговечность паспорта. Столько же отметили его компактность.

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача первых цифровых паспортов начнется уже летом 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей». Эксперимент возьмет старт в Москве. Новые паспорта будут иметь вид пластиковой карточки.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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