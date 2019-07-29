В Благовещенском районе состоялся чемпионат «Лесоруб-2019»
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Это региональный этап всероссийского чемпионата. За победу боролись восемь команд со всего Башкортостана. Они показывали профессиональные навыки работы с деревом и знания техники безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.
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