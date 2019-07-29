Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Благовещенском районе состоялся чемпионат «Лесоруб-2019»

В Благовещенском районе состоялся чемпионат «Лесоруб-2019»

Добавлено: 29.07.19
Просмотров: 83
Рубрика: Общество
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благовещенском районе состоялся чемпионат «Лесоруб-2019»

Это региональный этап всероссийского чемпионата. За победу боролись восемь команд со всего Башкортостана. Они показывали профессиональные навыки работы с деревом и знания техники безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Благовещенском районе в реке Изяк начала массово гибнуть рыба

Читайте также:

В Благовещенском районе в реке Изяк начала массово гибнуть рыба
Чтобы победить, участникам нужно было сделать всё качественно за максимально короткое время. Состязание призвано поднять престиж рабочих профессий. Отметим, что в регионе принята стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. И этой сфере необходимы высококвалифицированные специалисты. Ведь спрос на башкирскую продукцию деревопереработки есть и за рубежом. Ну, а по итогам чемпионата будет сформирована сборная команда, которая представит нашу республику на всероссийском конкурсе вальщиков леса.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Мелеузовец Ильдар Ишикаев вышел в финал VIII Открытого чемпионата России по пахоте
Общество
Мелеузовец Ильдар Ишикаев вышел в финал VIII Открытого чемпионата России по пахоте
В Уфе прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу
Спорт
В Уфе прошел первый матч Чемпионата ПФО по американскому футболу
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» из Москвы по буллитам
Спорт
«Салават Юлаев» проиграл «Спартаку» из Москвы по буллитам
В Уфе проходит чемпионат по профессиональному мастерству «WorldSkills»
Образование
В Уфе проходит чемпионат по профессиональному мастерству «WorldSkills»
В Учалинском районе Башкирии прошел открытый чемпионат по зимнему плаванию
Спорт
В Учалинском районе Башкирии прошел открытый чемпионат по зимнему плаванию
Рустэм Хамитов возмутился низкими показателями доходов от лесопромышленного комплекса
Экономика
Рустэм Хамитов возмутился низкими показателями доходов от лесопромышленного комплекса
В Иглино прошел итоговый чемпионат района по футболу
Спорт
В Иглино прошел итоговый чемпионат района по футболу
В Уфе подвели итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
Общество
В Уфе подвели итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: