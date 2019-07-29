В Благовещенском районе состоялся чемпионат «Лесоруб-2019»

Это региональный этап всероссийского чемпионата. За победу боролись восемь команд со всего Башкортостана. Они показывали профессиональные навыки работы с деревом и знания техники безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Чтобы победить, участникам нужно было сделать всё качественно за максимально короткое время. Состязание призвано поднять престиж рабочих профессий. Отметим, что в регионе принята стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. И этой сфере необходимы высококвалифицированные специалисты. Ведь спрос на башкирскую продукцию деревопереработки есть и за рубежом. Ну, а по итогам чемпионата будет сформирована сборная команда, которая представит нашу республику на всероссийском конкурсе вальщиков леса.