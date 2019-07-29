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Братство моряков Сибая оказало помощь отцу четырех детей

Добавлено: 29.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Сибай
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Братство моряков Сибая оказало помощь отцу четырех детей

Накануне моряки по всей России отмечали День ВМФ. Ни для кого не секрет, что все празднуют памятные даты по-разному. Но Братство моряков Сибая решило провести свой день с добром и пользой. Мужчины навестили нуждающуюся семью, где отец пока что остался один с четырьмя детьми, сообщает сайт Newsbash.ru.

К сожалению, мама малышей временно находится в Узбекистане. Ей необходимо было уехать, чтобы разобраться с документами. Так что справляется с непоседами глава семейства. Данная семья находится на социальном сопровождении в службе семьи Сибая, куратором является Надежда Игнатьева. Чтобы узнать о ситуации поподробнее, мы обратились за комментарием в юго-восточный межрайонный центр «Семья».

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— У нас в Сибае есть Братство моряков. Такую благотворительную акцию для нас они проводят во второй раз. Ранее мужчины приняли участие в республиканском проекте «Помоги собраться в школу». Тогда моряки купили канцтовары и рюкзаки на пять тысяч рублей, которые передали многодетной семье, где воспитывается четверо мальчишек. В прошлом году у них что-то не получилось принять участие, а в этом они снова предложили помощь. Семья, где воспитывается четверо детей, признана остронуждающейся. Старшей девочке 9 лет, двойняшкам по 3 годика и самому маленькому 3 месяца. Когда моряки предложили помощь, я выбрала эту семью, так как ей необходима была оперативная поддержка. На 7-8 тысяч рублей они приобрели продукты питания, сладости, канцтовары, книжки, игрушки, детское питание, памперсы. Братство приехало со своими жёнами и детьми и вручили подарки семье, — рассказала Надежда Игнатьева, специалист по работе с семьей службы семьи в городе Сибай ГБУ РБ Юго-восточный МЦ «Семья»

По словам специалиста, Братство моряков таким образом не столько ведет пропаганду патриотизма, сколько подает хороший, а главное добрый пример. Если для самих сибайцев благотворительность – это дело обычное, то вот общественность просто взорвалась от восхищения. Поступок моряков собрал множество восторженных откликов.

— Слов нет таким поступкам. Молодцы! Дай бог им и их семьям здоровья, — пожелала Зухра Зулкарнаева.
— Прямо слёзы на глазах… Девчушки-красотки. Такие молодцы! Поступок настоящих мужчин! — считает Злата.
— Молодцы! Вот это настоящий пример для многих мужчин! — Ирина Иванова.
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