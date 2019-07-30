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Пенсионеры Башкирии, работавшие в 2018 году, получат надбавку к пенсии

Добавлено: 30.07.19
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Рубрика: Общество
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Пенсионеры Башкирии, работавшие в 2018 году, получат надбавку к пенсии

С августа пенсионеры республики, работавшие в 2018 году, начнут получать пенсии в повышенном размере, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Все необходимые работы по ежегодному августовскому перерасчету размеров страховых пенсий работающих пенсионеров завершены. Сведения о начисленных взносах за прошлый год своевременно представлены работодателями и разнесены Пенсионным фондом на лицевые счета застрахованных лиц.

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«Размер прибавки в августе индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд. В новых размерах пенсии получат 248 тысяч пенсионеров республики. Финансирование расходов на выплату обеспечено в полном объеме», — подчеркнул управляющий Отделением Пенсионного фонда по Башкирии Фоат Хантимеров.
По графику выплата пенсий будет осуществляться отделениями почтовой связи с 2 по 24 августа. Перечисление средств в кредитные организации – в установленные договором сроки.
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