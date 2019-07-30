Гострудинспекция Башкирии озвучила основную причину производственного травматизма
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В Башкирии основной причиной производственного травматизма является падение с высоты. Как сообщили в Гострудинспекции, за первое полугодие в регионе зафиксировано 15 подобных случаев, три из них стали смертельными, остальные повлекли тяжелые травмы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Падения происходят не только на стройплощадках. Так, один из последних случаев, которые пришлось расследовать трудинспекторам — ЧП с 29-летним слесарем по ремонту горного оборудования учалинского АО «Уральские камни».
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Как выяснилось, работникам просто дали задание заменить канат, не указав безопасное место (они выбирали его сами), не выдав допуск на работу повышенной опасности. Технологические карты на выполнение ремонта на высоте отсутствовали. Предприятие было оштрафовано на 300 тысяч рублей.
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