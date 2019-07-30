Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гострудинспекция Башкирии озвучила основную причину производственного травматизма

Гострудинспекция Башкирии озвучила основную причину производственного травматизма

Добавлено: 30.07.19
Просмотров: 153
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Гострудинспекция Башкирии озвучила основную причину производственного травматизма

В Башкирии основной причиной производственного травматизма является падение с высоты. Как сообщили в Гострудинспекции, за первое полугодие в регионе зафиксировано 15 подобных случаев, три из них стали смертельными, остальные повлекли тяжелые травмы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Падения происходят не только на стройплощадках. Так, один из последних случаев, которые пришлось расследовать трудинспекторам — ЧП с 29-летним слесарем по ремонту горного оборудования учалинского АО «Уральские камни».

На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий

Читайте также:

На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
Несчастный случай произошел на участке добычи гранита Мансуровского месторождения. Пострадавший вместе с коллегами менял грузовой канат крана и упал с высоты трех метров, получил компрессионные переломы позвонков и другие травмы.

Как выяснилось, работникам просто дали задание заменить канат, не указав безопасное место (они выбирали его сами), не выдав допуск на работу повышенной опасности. Технологические карты на выполнение ремонта на высоте отсутствовали. Предприятие было оштрафовано на 300 тысяч рублей.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель
Происшествия
В Учалинском районе опрокинулся самосвал перевозивший горную руду: погиб водитель
В Уфе в Черниковке 1,5-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
Происшествия
В Уфе в Черниковке 1,5-летний мальчик выпал из окна 5 этажа
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
Происшествия
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота
Происшествия
В Куюргазинском районе слесарь упал с высоты, когда вешал шторы на ворота
В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома
Происшествия
В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома
В Калтасинском районе погиб рабочий упав с крыши
Происшествия
В Калтасинском районе погиб рабочий упав с крыши
В Белебеевском районе Башкирии 9-летний мальчик получил удар током на опоре ЛЭП
Происшествия
В Белебеевском районе Башкирии 9-летний мальчик получил удар током на опоре ЛЭП
В Стерлитамаке в результате обрушения строительного объекта погиб рабочий
Происшествия
В Стерлитамаке в результате обрушения строительного объекта погиб рабочий
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: