Житель Башкирии погасил крупный долг, чтобы выехать за границу
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Жителя башкирской столицы заставили оперативно погасить крупный долг. О том, как это произошло, рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
46-летний должник по алиментам накопил перед 14-летним сыном задолженность в 410 тысяч. Сначала он перечислял деньги небольшими партиями, но позже родительская финансовая поддержка исчерпала себя.
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Новому работодателю направлено постановление, по которому 25 процентов заработка мужчины предписано удерживать на алименты. Выехать за пределы страны ему теперь ничто не препятствует.
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