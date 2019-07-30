Житель Башкирии погасил крупный долг, чтобы выехать за границу

Жителя башкирской столицы заставили оперативно погасить крупный долг. О том, как это произошло, рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов РБ, сообщает сайт Newsbash.ru





46-летний должник по алиментам накопил перед 14-летним сыном задолженность в 410 тысяч. Сначала он перечислял деньги небольшими партиями, но позже родительская финансовая поддержка исчерпала себя.

Читайте также: Уфимец задолжал своим детям гигантскую сумму по алиментам Судебный пристав наложил запрет на выезд мужчины за границу, а также рассказал, что его ждет за неуплату алиментов в будущем. Впереди маячила не только административная ответственность, но и уголовная. Должник в скором порядке нашел работу, а также деньги, чтобы покрыть долг перед ребенком. Алименты переведены на счет бывшей жены в пользу сына.





Новому работодателю направлено постановление, по которому 25 процентов заработка мужчины предписано удерживать на алименты. Выехать за пределы страны ему теперь ничто не препятствует.

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