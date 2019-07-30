Курбан-байрам 2019 в Уфе: дата и места проведения праздника

Курбан-байрам — главное и самое узнаваемое событие в исламском календаре. Отмечается он в честь окончания Хаджа (паломничества в Мекку) через 70 дней после другого большого исламского события Уразы-байрама, сообщает сайт Newsbash.ru.





В 2019 году праздник выпадает на 11 августа. В связи с тем, что праздник приходится на воскресенье, в Республике Башкортостан нерабочим праздничным днем объявлен также понедельник — 12 августа.

«Такое решение принято с учетом положительного результата организации общей специальной площадки — в 2018 году впервые единую площадку для обрядов обустраивали на территории перед ТЦ «Караван», а также пожеланий жителей северной части города по организации площадки ближе к жителям Черниковки и Инорса», — пояснили в городской администрации.

Как сообщили в мэрии, в Уфе для проведения религиозных обрядов во время празднования Курбан-байрам планируется организовать две специальные площадки — перед торговым центром «Караван» (ул. Пригородная, 55), который расположен в непосредственной близости к поселку Зинино, а также на территории Северного автовокзала в Орджоникидзевском районе.Мечети и мусульманские организации города Уфы проведут данный обряд согласно всем канонам Ислама, а ветеринарная служба города и республики не допустят попадания на данную площадку жертвенных животных с признаками каких-либо заболеваний.После окончания праздничной проповеди на территории этно-парка «Ватан» и площади перед лайфстайл центром «Башкирия» Региональной общественной организацией «Деловой клуб «Ферзь» будет организовано праздничное мероприятие «Курбан Халяль Fest». В программу фестиваля включены разнообразные мероприятия — спортивные состязания по борьбе корэш, праздничный концерт и угощение пловом.

В целях обеспечения общественной безопасности на месте проведения праздничных мероприятий будут дежурить представители правоохранительных органов и Центра общественной безопасности.

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