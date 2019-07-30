ГИБДД Башкирии начнут ловить "залипающих" в телефон водителей

Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов объявил охоту на водителей, «залипающих» в телефон. В республике будут проводиться специальные рейды, сообщает сайт Newsbash.ru.





Любителей отвлекаться на гаджеты за рулем инспекторы будут снимать на носимые видеорегистраторы и штрафовать. На пресс-конференции Гильмутдинов сообщил, что сам каждый день отслеживает водителей с телефонами в руках.

«Еду, снимаю на свой телефон и тут же передаю инспекторам, чтобы они остановили и задержали их», – рассказал Д.Гильмутдинов.

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За таких нарушителей взялись неспроста. По словам главного госавтоинспектора республики, отвлекшиеся на телефон водители часто провоцируют аварии.