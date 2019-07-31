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ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения

Добавлено: 31.07.19
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Рубрика: Общество
Теги: Туймазинский район
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ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения

Туймазинский район – самый сложный и опасный муниципалитет с точки зрения дорожного движения. В «красной зоне» также – Баймакский и Абзелиловский районы. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики на пресс-конферениции в Медиацентре «Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.

Динар Гильмутдинов рассказал о самых резонансных дорожно-транспортных происшествиях и о мерах по их профилактике.

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Так, совместно с муниципалитетами устанавливаются дорожные знаки – они в дефиците. До конца года в Башкортостане появится порядка двухсот новых камер видеофиксации. Их будут устанавливать на самых аварийноопасных дорогах. Ряд камер настроят таким образом, что они будут фиксировать среднюю скорость автомобиля на всём участке трассы.


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