ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения

Туймазинский район – самый сложный и опасный муниципалитет с точки зрения дорожного движения. В «красной зоне» также – Баймакский и Абзелиловский районы. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики на пресс-конферениции в Медиацентре «Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.





Динар Гильмутдинов рассказал о самых резонансных дорожно-транспортных происшествиях и о мерах по их профилактике.

Так, совместно с муниципалитетами устанавливаются дорожные знаки – они в дефиците. До конца года в Башкортостане появится порядка двухсот новых камер видеофиксации. Их будут устанавливать на самых аварийноопасных дорогах. Ряд камер настроят таким образом, что они будут фиксировать среднюю скорость автомобиля на всём участке трассы.





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