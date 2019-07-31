ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения
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Туймазинский район – самый сложный и опасный муниципалитет с точки зрения дорожного движения. В «красной зоне» также – Баймакский и Абзелиловский районы. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики на пресс-конферениции в Медиацентре «Россия», сообщает сайт Newsbash.ru.
Динар Гильмутдинов рассказал о самых резонансных дорожно-транспортных происшествиях и о мерах по их профилактике.
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