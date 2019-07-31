ГИБДД России опубликовала на сайте адреса расположения камер видеофиксации: спустя время раздел перестал работать
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Официальный сайт ГИБДД оказался недоступен после публикации карты камер наблюдения на дорогах России. При попытке зайти на данный раздел сайта появляется сообщение: «Ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта», сообщает сайт Newsbash.ru.
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