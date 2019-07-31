Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » ГИБДД России опубликовала на сайте адреса расположения камер видеофиксации: спустя время раздел перестал работать

ГИБДД России опубликовала на сайте адреса расположения камер видеофиксации: спустя время раздел перестал работать

Добавлено: 31.07.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
ГИБДД России опубликовала на сайте адреса расположения камер видеофиксации: спустя время раздел перестал работать

Официальный сайт ГИБДД оказался недоступен после публикации карты камер наблюдения на дорогах России. При попытке зайти на данный раздел сайта появляется сообщение: «Ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта», сообщает сайт Newsbash.ru.

ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения

Читайте также:

ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения
Ранее сообщалось, что Госинспекция безопасности дорожного движения в режиме тестирования открыла раздел, где все желающие могут посмотреть адреса расположения камер видеофиксации. Меру реализовали после слов президента России Владимира Путина о том, что камеры не должны использоваться исключительно для выписки штрафов — устройства устанавливаются для сокращения числа аварий.
О причинах сбоя пока не сообщалось. Скриншот, гибдд.рфВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения
Общество
ГИБДД Башкирии назвали Туймазинский район самым сложным и опасным муниципалитетом с точки зрения дорожного движения
На трассе М-7 в Башкирии вскоре появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации
Экономика
На трассе М-7 в Башкирии вскоре появятся 45 новых камер фото- и видеофиксации
В Башкирии увеличится число видеокамер на автодорогах
Политика
В Башкирии увеличится число видеокамер на автодорогах
Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов попросил деньги на установку 600 камер
Экономика
Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов попросил деньги на установку 600 камер
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Общество
В Башкирии видеокамеры на дорогах установят за счет водителей
Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера
Общество
Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
Общество
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
Рустэм Хамитов дал новое указание по башкирскому языку
Общество / Образование
Рустэм Хамитов дал новое указание по башкирскому языку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: