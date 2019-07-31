ГИБДД России опубликовала на сайте адреса расположения камер видеофиксации: спустя время раздел перестал работать

Официальный сайт ГИБДД оказался недоступен после публикации карты камер наблюдения на дорогах России. При попытке зайти на данный раздел сайта появляется сообщение: «Ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта», сообщает сайт Newsbash.ru.



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Ранее сообщалось, что Госинспекция безопасности дорожного движения в режиме тестирования открыла раздел, где все желающие могут посмотреть адреса расположения камер видеофиксации. Меру реализовали после слов президента России Владимира Путина о том, что камеры не должны использоваться исключительно для выписки штрафов — устройства устанавливаются для сокращения числа аварий.О причинах сбоя пока не сообщалось. Скриншот, гибдд.рф