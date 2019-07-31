В Уфе запустили новый маршрут №203 «Микрорайон «Кузнецовский затон» - улица Бельская»

Накануне в Уфе был запущен новый маршрут №203 «Микрорайон «Кузнецовский затон» - улица Бельская». Он следует через микрорайоны «Южный», «Колгуевский», «Молодежный» и через центр города, сообщает сайт Newsbash.ru.



Перевозки сейчас осуществляются с 07:00 до 22:30. Интервал движения составляет 10-12 минут.

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