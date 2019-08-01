Жители Мишкинского района пожаловались на новую "дорогу"

Накануне общественник Иван Апаев выложил в социальных сетях фотографию новой «дороги» в селе Мишкино. Местные жители пожаловались активисту, что на улице Победы за полдня просто набросали камней, сообщает сайт Newsbash.ru.





Однако администрация района заверила, что работы еще не закончены и продолжатся вплоть до 30 августа. Но не успели жители Мишкинского райцентра порадоваться, как начали жаловаться граждане из Баймакского, Чишминского и других районов Башкирии. Ситуация примерно везде одна и та же – либо полное отсутствие дороги, либо усыпанная камнями трава. Напомним, что в марте 2019 года врио Главы Башкирии Радий Хабиров говорил чиновникам о необходимости создания дорог в деревнях. Теперь Иван Апаев вместе с общественницей Дианой Демидовой планируют поездку по всем районам, откуда поступали жалобы, чтобы разобраться в ситуации.

— У меня лично созревает вопрос: почему администрации не оповещают жителей? Почему не вывешивается план работ, не общаются с населением? Главы администрации, которые не хотят хорошо работать дома, должны уйти в отставку! Надо делать для людей, а не для отвода глаз, — критично высказался активист Иван Апаев.

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