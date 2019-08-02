В Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий и порывистый ветер

Завтра, 3 августа, в республике вновь прогнозируется порывистый ветер скоростью до 20 метров в секунду, говорится в прогнозе Башгидромета. В связи с этим МЧС по РБ обратилось к жителям региона с предупреждением о мерах безопасности, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Если в лесу – укройтесь на низкорослом участке, не приближайтесь к высоким деревьям. Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб. Закройте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей», - говорится в рекомендациях ведомства.

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Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз, согласно которому в августе в Башкирии сохранятся неблагоприятные погодные условия.