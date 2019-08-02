Ильдар Мустафин из Башкортостана стал лучшим пожарным в стране
Комментарии (0)
Загрузка...
Сотрудник пожарной части Башкирии признан лучшим в стране. Ильдар Мустафин победил в конкурсе «Лучший по профессии», сообщает сайт Newsbash.ru.
Соревнования проходили в Астраханской области. Пожарные из 15 регионов сдавали нормативы по челночному бегу, подтягиванию и кроссу, а также отвечали на вопросы по гражданской обороне, тактической, технической и медицинской обороне.
Читайте также:Участник конкурса "Таврида 5.0" из Башкортостана получил грант в размере 100 тысяч рублей
В итоге Ильдар Мустафин, работающий в ПЧ-6 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан занял первое место. Второе место досталось пожарному из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье - пожарному из Астраханской области.
Читайте также
Здравоохранение
4 врача из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса медиков
Общество
В Уфе лучшим сварщиком Башкирии признали Сергея Овсянникова
Политика
Ильдар Мустаев назначен военкомом Бакалинского и Шаранского районов
Общество
В Уфе завершился чемпионат МВД по Республике Башкортостан по служебному двоеборью
Экономика
Тимашевский путепровод в Уфе запустят в июле 2019 года
ЖКХ
Мэр Уфы Ульфат Мустафин недоволен состоянием обочин на дороге Уфа-Аэропорт
Политика
ЦИК определил лидеров выборов
Спорт
В Стерлитамаке бойцы спецназа соревновались в снайперской стрельбе