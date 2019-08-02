Ильдар Мустафин из Башкортостана стал лучшим пожарным в стране

Сотрудник пожарной части Башкирии признан лучшим в стране. Ильдар Мустафин победил в конкурсе «Лучший по профессии», сообщает сайт Newsbash.ru.





Соревнования проходили в Астраханской области. Пожарные из 15 регионов сдавали нормативы по челночному бегу, подтягиванию и кроссу, а также отвечали на вопросы по гражданской обороне, тактической, технической и медицинской обороне.

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Второй этап подразумевал проверку практических навыков. Конкурсанты надевали боевую одежду и снаряжение, вязали двойную спасательную петлю, поднимались по штурмовой лестнице в окно 4 этажа, преодолевали полосу препятствий.В итоге Ильдар Мустафин, работающий в ПЧ-6 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан занял первое место. Второе место досталось пожарному из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье - пожарному из Астраханской области.