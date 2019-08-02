Администрация Уфы предупреждает водителей об ограничении движения

На сайте администрации Уфы появилось сообщение об ограничении движения на улице Воровского, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Уточняется, что это необходимо «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения аварийно-восстановительных работ».В сообщении мэрии указывается, что движение перекрыто со 2 августа до 12:00 4 августа на участке улицы Воровского дома №39 по улице Мингажева до дома №1Г по улице Новокустарная.