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Администрация Уфы предупреждает водителей об ограничении движения

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 92
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Администрация Уфы предупреждает водителей об ограничении движения

На сайте администрации Уфы появилось сообщение об ограничении движения на улице Воровского, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что это необходимо «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения аварийно-восстановительных работ».

В сообщении мэрии указывается, что движение перекрыто со 2 августа до 12:00 4 августа на участке улицы Воровского дома №39 по улице Мингажева до дома №1Г по улице Новокустарная.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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