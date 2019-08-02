Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Уфа попала в топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия

Уфа попала в топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 128
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Уфа попала в топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия

Россияне считают, что худшие в стране дороги — в Челябинске, Махачкале и Омске. Таковы результаты опроса, проведенного в июле 2019-го независимым агентством Zoom Market, сообщает сайт Newsbash.ru

Опрос проводился методом личных интервью в 25 городах страны. Общая выборка составила 3 тысячи интервью. В топ-10 крупных населенных пунктов с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия также попали Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.

Жители Мишкинского района пожаловались на новую "дорогу"

Читайте также:

Жители Мишкинского района пожаловались на новую "дорогу"
Далее следуют города: Новосибирск (11 место), Красноярск (12), Чебоксары (13), Волгоград (14), Екатеринбург (15), Владивосток (16), Нижний Новгород (17), Новокузнецк (18), Пенза (19) Самара (20), Санкт-Петербург (21), Томск (22), Казань (23), Краснодар (24). Москва в списке заняла последнее место.

Как отмечается в предоставленных материалах, плохие дороги — одна из самых раздражающих проблем в России.

В июле этого года о состоянии российских дорог высказался глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отметил, что в целом по стране дороги находятся в хорошем состоянии, но есть и не очень хорошие трассы. Министр проехал на автомобиле из Москвы в Тольятти и в одном месте чуть не пробил колесо.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Елку установленную в Уфе признали одной из самых высоких в стране
Это интересно
Елку установленную в Уфе признали одной из самых высоких в стране
В Дуванском районе к 2020 году построят две новые школы
Образование
В Дуванском районе к 2020 году построят две новые школы
Уфа оказалась в конце списка рейтинга по качеству услуг ЖКХ
ЖКХ
Уфа оказалась в конце списка рейтинга по качеству услуг ЖКХ
Селу в Ишимбайском районе исполнилось 242 года
Общество
Селу в Ишимбайском районе исполнилось 242 года
На границе с Башкирией закроют проезд для большегрузов
Общество
На границе с Башкирией закроют проезд для большегрузов
Башкирия лишится федеральных средств на ремонт дорог
Общество
Башкирия лишится федеральных средств на ремонт дорог
Полное расписание матчей группового этапа Чемпионата мира – 2018
Общество
Полное расписание матчей группового этапа Чемпионата мира – 2018
Концерт Земфиры в Уфе: начались продажи билетов
Общество / Культура
Концерт Земфиры в Уфе: начались продажи билетов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: