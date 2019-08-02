В Балтачевском районе по случаю завершения ремонта подъезда накрыли праздничный стол
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В селе Старобалтачево завершился ремонт подъездов многоквартирных домов. В честь этого события жители накрыли праздничный стол прямо на улице. Радоваться есть чему: в доме, построенном 52 года назад, ни разу не было капитального ремонта, сообщает сайт Newsbash.ru.Балтачевском районе будут финансироваться ещё два проекта: первый этап – аллеи «Дуслык» по улице Советской и благоустройство четырех дворов по улице Комсомольской.
Автор: Гульнара Зиганшина
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