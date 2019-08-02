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В Балтачевском районе по случаю завершения ремонта подъезда накрыли праздничный стол

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество
Теги: Балтачевский район
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В Балтачевском районе по случаю завершения ремонта подъезда накрыли праздничный стол

В селе Старобалтачево завершился ремонт подъездов многоквартирных домов. В честь этого события жители накрыли праздничный стол прямо на улице. Радоваться есть чему: в доме, построенном 52 года назад, ни разу не было капитального ремонта, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На ремонт подъездов было выделено 250 тысяч рублей. На эти деньги отштукатурили и покрасили стены, заменили окна и двери, освещение, почтовые ящики. В рамках программы «Городская среда» в Балтачевском районе будут финансироваться ещё два проекта: первый этап – аллеи «Дуслык» по улице Советской и благоустройство четырех дворов по улице Комсомольской.
Автор: Гульнара ЗиганшинаВступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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