Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Каринэ Хабирова узнала о проблемах Учалинского детского реабилитационного центра

Каринэ Хабирова узнала о проблемах Учалинского детского реабилитационного центра

Добавлено: 02.08.19
Просмотров: 121
Рубрика: Общество
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Каринэ Хабирова узнала о проблемах Учалинского детского реабилитационного центра

В Учалинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья не хватает квалифицированных сотрудников, необходим ремонт кровли и лифта, сообщает сайт Newsbash.ru.

Это выяснилось во время визита супруги врио Главы Башкирии Каринэ Хабировой, реализующей собственную благотворительную программу. Руководитель центра Гюзель Вазетдинова объяснила нехватку работников низкой зарплатой. Глава городской администрации Руслан Гилязетдинов предложил обсудить проблемы сразу на месте. По его словам, ремонт будет включен в планы городского бюджета.

Детский сад в Белебее сдадут раньше срока

Читайте также:

Детский сад в Белебее сдадут раньше срока
Социальное учреждение является филиалом Белорецкого реабцентра. Ежедневно его посещают 30 детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь есть группа круглосуточного пребывания, курс рассчитан на 21 день реабилитации. Дети занимаются с логопедом, с преподавателями лечебной физкультуры. Эти занятия необходимы для социальной адаптации и поддержания физической формы детей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
Общество
Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
Каринэ Хабирова посетила Республиканский ресурсный центр «Семья»
Общество
Каринэ Хабирова посетила Республиканский ресурсный центр «Семья»
В Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
Образование
В Зианчуринском районе Башкирии в детсаду открыли группу для особенных детей
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Политика
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Дети-инвалиды из Ишимбая посетят страусиную ферму в Гафурийском районе
Здравоохранение
Дети-инвалиды из Ишимбая посетят страусиную ферму в Гафурийском районе
В Башкирии будущие первоклассники будут заниматься по системе Монтессори
Общество
В Башкирии будущие первоклассники будут заниматься по системе Монтессори
В Уфе откроется Клинический институт неврологии и реабилитации
Общество
В Уфе откроется Клинический институт неврологии и реабилитации
В Уфе состоялся концерт «Созвездие талантов»
Общество
В Уфе состоялся концерт «Созвездие талантов»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: