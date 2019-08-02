Каринэ Хабирова узнала о проблемах Учалинского детского реабилитационного центра
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В Учалинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья не хватает квалифицированных сотрудников, необходим ремонт кровли и лифта, сообщает сайт Newsbash.ru.
Это выяснилось во время визита супруги врио Главы Башкирии Каринэ Хабировой, реализующей собственную благотворительную программу. Руководитель центра Гюзель Вазетдинова объяснила нехватку работников низкой зарплатой. Глава городской администрации Руслан Гилязетдинов предложил обсудить проблемы сразу на месте. По его словам, ремонт будет включен в планы городского бюджета.
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