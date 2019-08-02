14 выпускников-спасателей МЧС Башкирии приступили к службе
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Более 10 тысяч пожаров ежегодно ликвидируют спасатели Башкортостана. И сегодня их ряды пополнили 14 выпускников учебных заведений, сообщает сайт Newsbash.ru.
В конференц-зале Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан состоялась торжественная церемония вручения служебных удостоверений, параллельно провели инструктаж, ведь новобранцы уже сегодня приступают к своим обязанностям.
«Сегодня мы встречаем выпускников учебных заведений профильных МЧС России. Сегодня 14 человек прибыли в Уфу, в первый день, когда они заступают на работу. Это наша традиция, мы их всех приветствуем, встречаем. Даём напутствия в работу. Проводим различные инструктажи. С этого дня у них начинаются рабочие будни».
Ринат Халиков, начальник караула спасательной службы:
«Постараемся не подвести наших наставников. Полностью выполнить свои служебные и должностные обязанности и соблюдать кодекс чести сотрудника МЧС России. Также нашим главным управлением предоставляется возможность поступать в дальнейшем. Я собираюсь поступать на факультет подготовки научно-педагогических кадров, на адъюнктуру. Это аспирантура. То есть каждый, у кого есть желание, может развиваться».
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