День ВДВ-2019: в Уфе показали, как воюет десантура
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Сегодня вся страна отмечает День ВДВ. Праздничные мероприятия в Уфе провели, по традиции, на аэродроме «Забельский» в посёлке 8 марта.
Под всем известные композиции на аэродром «Забельский» прибывали голубые береты. Из-за непогоды в этом году народу было гораздо меньше, чем обычно, но многие десантники просто не могли пропустить этот праздник.
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В десантных войсках служили и пять спасателей из управления гражданской защиты Уфы.
Гости праздника увидели «Как воюет десантура». Перестрелка между ВДВ и противниками хоть и была театрализованной, но гильзы летели во все стороны.
Пока на земле шёл бой, в небе — показательные выступления малой авиации, ведь эти вооруженные силы предназначены, прежде всего, для охвата противника по воздуху.
Десантники демонстрировали силу и ловкость, на ходу взбираясь на грузовик, разбивая на голове бетонные плиты и, наконец, сошлись в рукопашной.
«Крылатая пехота» в XX веке была одной из главных вооруженных сил страны. Десантники участвовали в боевых действиях, выполняли специальные и миротворческие задачи.
Бронетраспортёром управляет Сергей Маркелов, его служба выпала на 80-е, десантник прошёл Афганистан. Говорит, водить БТР ничуть не сложнее, чем обычный автомобиль. Да и ход гораздо мягче.
Несмотря на то, что День ВДВ — праздник всегда шумный, никаких беспорядков замечено не было. На аэродроме много детей в голубых беретах, которые гордятся своими отцами и дедами.
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