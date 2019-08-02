День ВДВ-2019: в Уфе показали, как воюет десантура

Сегодня вся страна отмечает День ВДВ. Праздничные мероприятия в Уфе провели, по традиции, на аэродроме «Забельский» в посёлке 8 марта.





Под всем известные композиции на аэродром «Забельский» прибывали голубые береты. Из-за непогоды в этом году народу было гораздо меньше, чем обычно, но многие десантники просто не могли пропустить этот праздник.

Все без исключения вспоминают службу добрым словом.В десантных войсках служили и пять спасателей из управления гражданской защиты Уфы.Гости праздника увидели «Как воюет десантура». Перестрелка между ВДВ и противниками хоть и была театрализованной, но гильзы летели во все стороны.Пока на земле шёл бой, в небе — показательные выступления малой авиации, ведь эти вооруженные силы предназначены, прежде всего, для охвата противника по воздуху.Десантники демонстрировали силу и ловкость, на ходу взбираясь на грузовик, разбивая на голове бетонные плиты и, наконец, сошлись в рукопашной.«Крылатая пехота» в XX веке была одной из главных вооруженных сил страны. Десантники участвовали в боевых действиях, выполняли специальные и миротворческие задачи.

Бронетраспортёром управляет Сергей Маркелов, его служба выпала на 80-е, десантник прошёл Афганистан. Говорит, водить БТР ничуть не сложнее, чем обычный автомобиль. Да и ход гораздо мягче.



Несмотря на то, что День ВДВ — праздник всегда шумный, никаких беспорядков замечено не было. На аэродроме много детей в голубых беретах, которые гордятся своими отцами и дедами.

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